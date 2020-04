Cerca sanitária à freguesia de Câmara de Lobos já está no terreno

A cerca sanitária decretada pelo Governo Regional para a freguesia de Câmara de Lobos já está no terreno, 12 horas após o anúncio de Miguel Albuquerque.

Os nós de entrada e saída da via rápida ao longo do eixo da via rápida entre a Ponte dos Frades e a Ribeira da Alforra, estão fechados ao trânsito automóvel e toda a passagem está a ser criteriosamente escrutinada pela PSP, que instalou postos de controlo estratégicos, conforme elucida vídeo do DIÁRIO.

Recorde-se que a cerco sanitária à freguesia de Câmara de Lobos começa às 00h00 de hoje e prolonga-se pelos próximos 15 dias. Foi decretada depois de terem sido detectados 10 novos casos de covid-19 e 40 outros casos suspeitos e associados.