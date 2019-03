Celebrações fúnebres de D. Maurílio Gouveia marcadas para a próxima quinta-feira

As celebrações fúnebres de D. Maurílio Gouveia estão marcadas para a próxima quinta-feira, dia 21 de Março e serão presididas pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Segundo nota da Diocese do Funchal, o corpo de D. Maurílio de Gouveia sai logo pela manhã, às 7 horas, do Ermitério de Maria Serena, em Gaula, para a Sé do Funchal, onde deverá chegar meia hora depois, pelas 7h30.

Depois do acolhimento e do ofício de Defuntos, a missa de corpo presente será presidida por volta das 8h30 pelo Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

Logo após a missa, o corpo seguirá para o Aeroporto da Madeira, às 10 horas, onde partirá em direcção à Diocese de Évora para ser sepultado.