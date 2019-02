CDU recorda famílias atingidas pelo 20 de Fevereiro que continuam à espera de ajuda

A CDU visitou esta tarde, algumas famílias afectadas pelo temporal de 20 de Fevereiro de 2010, residentes no Bairro da Cancela que ainda aguardam por uma solução habitacional definitiva.

Herlanda Amado, deputada municipal, lamentou que, passados nove anos do fatídico 20 de Fevereiro de 2010, o processo de reconstrução ainda se arraste e, em algumas das situações consideradas urgentes, “nada foi resolvido e tudo permanece igual” e que, apesar da CDU ter denunciado um conjunto de intervenções que já deveriam ter sido concluídas, tendo em conta a necessidade de garantir a segurança de pessoas, bens e infraestruturas, “infelizmente muito ainda está por fazer”.

A comunista entende que muitas das famílias que viram as suas habitações destruídas e sem hipóteses de reconstrução ou recuperação, foram realojadas provisoriamente, mas sempre com a perspectiva de ser encontrada uma solução definitiva, que ainda não chegou

Algumas destas famílias estão no Bairro da Cancela e alimentam a esperança de um dia voltar às suas casas, tentando recuperar a normalidade do dia-a-dia que a intempérie de 20 de Fevereiro interrompeu.

“O que se exige do Governo Regional e da Câmara Municipal do Funchal, e depois dos vários diagnósticos e relatórios feitos, é que intervenham para que situações como estas não se prolonguem no tempo”, adverte Herlanda Amado, salientando que é tempo destas famílias terem direito a “viver condignamente”, sem terem as “vidas suspensas”.