CDU/Madeira organiza ciclo de conferências/debate sobre o 20 de Fevereiro

A CDU/Madeira organizará, a partir desta semana, um ciclo de conferências/debate público sobre o muito que falta fazer 10 anos depois da catástrofe provocada pelo aluvião de 20 de Fevereiro de 2010.

A iniciativa de abertura será uma conferência/debate a ser proferida por João Baptista, professor universitário e investigador nas áreas da geologia e zonas de risco geológico, a ter lugar na próxima sexta feira, dia 24 de Janeiro, pelas 18 horas, no auditório da Universidade da Madeira, no edifício do Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

A conferência, que será apresentada por João Baptista, terá por título ‘10 anos após a aluvião do 20 de Fevereiro: aprender com o passado, compreender o presente e preparar o futuro’.

Com este ciclo de conferências/debate, a CDU pretende lançar uma proposta de reflexão sobre responsabilidades cívicas e incumbências políticas na mobilização de meios para uma necessária estratégia de protecção civil e quanto à urgência de uma viragem nas políticas de ordenamento e uso do território nestas ilhas a que pertencemos.

Depois desta iniciativa programada para a próxima sexta-feira seguir-se-ão outras propostas de intervenção.