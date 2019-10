CDU exige aplicação do novo modelo de mobilidade

A CDU organizou no centro do Funchal, uma iniciativa política em que foi sublinhada a necessidade de ser dinamizado um movimento social de exigência ao Governo da República de aplicação do novo regime de aplicação do subsídio de mobilidade nas ligações aéreas e marítimas entre a Madeira e o restante território nacional.

“É urgente que o Governo da República tome as necessárias medidas para a publicação das portarias indispensáveis à entrada em vigor da Lei n.105/2019, de 6 de Setembro, que consagra o novo regime de atribuição do subsídio de mobilidade. Não podemos permitir que aquela lei fique sujeita a mais demoras quanto à sua aplicação material. Só depois de publicadas as correspondentes portarias é que os residentes nesta Região poderão se libertar dos constrangimentos negativos que em tanto obstaculizam o justo acesso ao subsídio de mobilidade”, afirmou Edgar Silva.

O deputado considera importante importa garantir que as portarias previstas para a aplicação do novo regime de acesso ao subsídio de mobilidade “sejam precedidas de obrigatórias iniciativas de auscultação do parlamento da Madeira e do Governo Regional”.