CDU defende “serviço de transportes públicos de qualidade”

A CDU está a desenvolver uma acção de contacto com a população para defender um “verdadeiro serviço de transportes públicos de qualidade”. Esta manhã, junto às paragens de autocarros em frente às Galerias São Lourenço, na Avenida do Mar, o deputado comunista, Ricardo Lume, salientou que a redução efectiva dos tarifários dos passes sociais é uma “medida positiva” do Governo Regional que “já deveria estar aplicada”, mas “insuficiente para dar resposta às necessidades dos utentes dos transportes públicos”.

Ricardo Lume entende que não só é possível, como necessário, “garantir igualmente a redução do valor dos bilhetes, a criação de um passe único para toda a Região” e proporcionar “maior oferta de transportes públicos, seja nas carreiras urbanas, seja nas carreiras interurbanas”.

O comunista adverte que as reduções dos tarifários dos passes sociais, por si só, não resolvem os problemas de mobilidade dos madeirenses e dos portossantenses, sendo necessário garantir um aumento do número de carreiras que dê efectivamente cobertura a zonas que hoje são mal servidas a nível de transportes públicos. Já as zonas onde existem carreiras, a CDU verifica a “necessidade de aumentar o número de viagem e de garantir que os seus horários estejam ajustados às necessidades da população e não aos interesses das companhias de transportes públicos”.

Ricardo Lime diz que a Madeira tem zonas que apresentam uma cobertura de transportes públicos “deficitária”, não esquecendo que existem trabalhadores com um horário de trabalho que vai para além ‘das 9 às 5’ e não podem contar com o transporte público. Situações que levam a CDU a continuar a lutar por um “serviço de transportes públicos de qualidade que dê efectivamente resposta às necessidades de mobilidade da população da nossa Região”.