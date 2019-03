CDU acusa Governo e Segurança Social de “abuso de poder”

A CDU considera que “estamos perante mais um sinal de despotismo e de abuso de poder da parte do Governo Regional e do Instituto de Segurança Social da Madeira quando há a abusiva recusa de prestação de informação de interesse público”. Em causa está a notícia publicada hoje na manchete do DIÁRIO sobre o “tabu nas dívidas à Segurança Social”.

“De acordo com aquela publicação, a Segurança Social na Madeira impede que seja aplicada a lei que em Portugal obriga à transparência de informação quanto às dívidas à Segurança Social, nos seus montantes e quanto aos devedores. Para a CDU, no noticiado tabu nas dívidas à Segurança Social, desde logo, coloca-se a questão dos fundamentos para a sonegação da informação na Madeira. Pergunta-se: estarão, o Governo Regional e o PSD/Madeira, empenhados em proteger alguém em particular? Ou haverá “interesse específico regional” para justificar a falta de transparência nesta Região?”, questiona.

Além disso, pergunta “porque razão haverá obrigações, que decorrem da lei, aplicáveis à Segurança Social para todo o país e que, apenas neste enclave territorial, já não se aplicarão” e se “por acaso a necessária transparência na informação quanto às dívidas à Segurança Social só fará sentido para o resto do país”.

“Para a CDU/Madeira, não só estamos perante uma grave situação de abuso de poder e de desrespeito pela legalidade, como se trata de mais um sinal de despotismo político, pois, o actual governo confirma práticas absolutistas na condução de diversos processos políticos”, acrescenta.

Face a esta situação, a CDU considera que “o Governo da República, pelas obrigações que tem quanto à Segurança Social, deverá ser chamado a prestar esclarecimentos quanto ao “tabu nas dívidas à Segurança Social”, pois “importará saber se o Governo da República é ou não conivente com estas práticas à moda da Madeira”.