CDU aconselha lesados a apresentar queixa contra a comunicação social que discrimina

Herlanda Amado, CDU, aproveitou o reparo do PTP sobre a cobertura da comunicação social para aconselhar quem se sente lesado a apresentar queixa nas entidades competentes.

Sobre as contas em análise. (2019) “até podem bater certo” não pondo em causa “o rigor contabilísticos” mas sim “ as opções políticas”. É por causa destas opções que a eleita da CDU justificou que “não podem ter o nosso aval nem o nosso voto favorável”, disse.

Antes, Sérgio Abreu da Coligação Confiança elogiou as contas do executivo liderado por Miguel Silva Gouveia assegurando que há “razões mais do que suficientes para votar favoravelmente os documentos” que hoje são apreciados e votados.