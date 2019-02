CDS Santa Cruz quer limpeza e manutenção na levada serra do Faial, na Camacha

O CDS Santa Cruz quer que haja uma limpeza e seja feita uma manutenção na levada serra do Faial, na Camacha.

O CDS Santa Cruz constatou que esta levada “importante turismo no concelho tem carência nos cuidados de limpeza e manutenção”.

Pedro Freitas, presidente de concelhia, diz que as levadas, no geral, “são um problema não só municipal como do Governo Regional, pois a preservação destas são uma mais-valia na captação turística”.

“Esperamos que as entidades responsáveis possam resolver o mais breve possível”, concluiu.