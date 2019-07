CDS Santa Cruz denuncia mau estado da estrada dos Moinhos

O CDS Santa Cruz dirigiu hoje uma nota à imprensa, para denunciar o “mau estado” em que se encontra a a estrada dos Moinhos, no Sítio das Levadas, em Santa Cruz.

Em contacto com moradores da mesma estrada, o deputado municipal Pedro Freitas revela que es estes reclamam uma maior atenção à movimentada estrada, sublinhando que as suas viaturas “sofrem” as consequências dos buracos no pavimento.

Neste sentido, a CDU recomenda à autarquia que faça “um levantamento do estado em que se encontram as estradas municipais” e “inicie obras de melhoramentos”.