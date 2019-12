CDS considera “péssimo” Orçamento de Estado para 2020

“Para o CDS este é um péssimo Orçamento de Estado (OE), por várias razões. Aliás, o próprio Governo da República não esconde a enorme carga fiscal através dos impostos indirectos que vai cobrar aos portugueses, incluindo os madeirenses”

Declarações do líder parlamentar do CDS-PP Madeira, Lopes da Fonseca, proferidas hoje à entrada da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, numa conferência sobre o Orçamento de Estado.

Para o centrista está “claríssimo” que vamos passar a ter impostos “indirectos de todo o tipo” e sublinha também que “a Madeira vai passar a receber muito menos, quer por via do Fundo de Coesão, quer por via da Segurança Social”.

“Vamos perder mais de 40 milhões relativamente às transferências do ano anterior e, pior, Madeira vai receber menos 65 milhões do que os Açores”, sublinha Lopes da Fonseca.

O líder parlamentar do CDS-PP Madeira ressalva, numa nota mais positiva, o esclarecimento da questão comparticipação do Estado em 50% ao Novo Hospital, mas frisa por outro lado que “em momento nenhum, se vê algumas indicações no sentido de regularizar o subsídio social de mobilidade”.

“Para além dos impostos todas que vamos pagar, porque este Orçamento de Estado agrava os impostos directos e indirectos, vamos ainda continuar a pagar passagens a 400 euros.

Do mesmo modo, nota que não há qualquer menção ao ‘ferry’ no OE.

“Este é um orçamento que vai afectar muito negativamente as famílias e as empresas da Região”, rematou.