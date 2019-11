Caso do madeirense assassinado na Suíça volta às capas dos jornais nacionais

O madeirense Ricardo Marques Ferreira, que foi encontrado morto num hotel na Suíça volta a estar nas capas dos jornais, mais precisamente no Correio da Manhã, com o matutino a avançar que se tratou de um “engate gay”, que acabou em tragédia. Ao que tudo indica, e segundo o Correio da Manhã, o antigo cabeleireiro de Ronaldo encontrou o brasileiro, entretanto já detido pelas autoridades por suspeita de ser o autor da morte do madeirense, e seguiram para o hotel.

Na edição impressa desta terça-feira, este matutino destaca ainda na sua capa que José Sócrates não tem provas de que recebeu a herança da mãe.

O caso do antigo primeiro-primistro é também um dos destaques do Jornal de Notícias que adianta que José Sócrates justificou as suas viagens e férias com a herança que recebeu da mãe, tendo ainda dito que o avô deixou fortuna de cinco milhões de euros. Ainda sobre este assunto, o Sol escreve que Sócrates refaz a história da Operação Marquês, dando tudo sobre o depoimento do ex-primeiro-ministro e figura central do processo.

A quarta edição da Web Summit em Portugal, que arrancou ontem, está também nas capas dos jornais nacionais, como no Público que escreve que o evento arrancou com visão sombria de Snowden. Sobre este assunto, o jornal I refere que Paddy Cosgrave elogiou a polícia portuguesa.

O Diário de Notícias escreve que as crises orçamentais só podem culminar em novas eleições daqui a dois anos. Antecipando um calendário possível, pergunta “quando é que a impossibilidade de aprovar um Orçamento do Estado pode redundar em legislativas antes do tempo?”.