Casa da Luz acolhe sessão sobre ‘Informação Geográfica ao Serviço da RAM’

O Auditório do Museu da Casa da Luz acolhe, esta sexta-feira, a partir das 9h30, a sessão de divulgação ‘Informação Geográfica ao Serviço da RAM’. “Além da abordagem à temática das infra-estruturas de informação geográfica no contexto de aumento de recursos digitais acessíveis através da Internet, haverá uma apresentação do Geoportal iRIG-Madeira.”, refere nota da Direcção Regional do Ordenamento do Território e Ambiente.

“O Geoportal iRIG-Madeira constitui-se como o ponto de acesso da informação geográfica de cariz público da responsabilidade de diversos departamentos do Governo Regional da Madeira, facilitando o cumprimento da Directiva INSPIRE, directiva europeia que visa o estabelecimento de uma infra-estrutura de dados europeia de informação geográfica”, explica.

O evento contará com a participação da Direcção-Geral do Território, estando previstas comunicações sobre riscos e oportunidades da Diretiva INSPIRE, e a revisão do regime legal da produção cartográfica, temática de interesse transversal a todos os intervenientes na gestão do território do administração local, para além da DROTA.