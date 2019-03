Carlos Teles terminou a sua visita em Gatwick

O autarca da Calheta terminou ao final desta manhã uma visita à cidade de Crawley, no aeroporto de Gatwick, num contato próximo com diversos emigrantes que ali trabalham.

O aeroporto de Gatwick está no território da cidade de Crawley onde trabalham mais de três centenas de calhetenses nos mais diversos serviços.

O primeiro emigrante que Carlos Teles contactou foi logo um segurança do aeroporto, Decio Benedito, natural da freguesia da Calheta. Contactou com diversos emigrantes que trabalham na restauração e logo depois com emigrantes que são funcionários da companhia aérea da Easyjet, entre outros.

Nesta visita, Carlos Teles foi acompanhado pelo do vice-presidente da câmara, Nuno Maciel.