Carlos Fiolhais lembra que Madeira tem um mar “cheio de riquezas” por explorar

O Professor da Universidade de Coimbra Carlos Fiolhais considerou, esta tarde, na III Convenção dos Estados Gerais do PS, que a economia do mar é um dos sectores que a Madeira deve apostar mais no futuro e lembrou que este recurso “está cheio de riquezas” por explorar.

“Vai haver no futuro robots que vão extrair minérios e elementos químicos do fundo do mar. O mar, ligado ao Ambiente e à diversidade da vida, tem de ser um grande tema para Portugal. Fala-se muito na economia do mar e na economia azul e eu espero que não sejam só palavras do discurso político”, referiu o físico e pensador, que também entende que é possível ligar a economia do mar ao turismo. “O turismo vai ser não apenas a procura da terra mas também do mar. Vai haver geringonças para ir ver o fundo do mar. Pode-se casar o turismo com o mar”, referiu Carlos Fiolhais.