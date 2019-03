Capitania do Porto do Funchal emite aviso de vento forte

Por indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de vento forte para a orla marítima do Arquipélago da Madeira, até às 6 horas da madrugada de terça-feira, 26 de Março, sendo esperado vento de força 7 (51 a 62 km por hora) de qualquer direcção.

Aos proprietários ou armadores das embarcações é recomendado que permaneçam nos portos de abrigo, tomando as devidas precauções.