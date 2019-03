Campanha ‘Madeira e Porto Santo: Juntos por Moçambique’ arranca hoje

Arrancou hoje, dia 29 de Março, a Campanha ‘Madeira e Porto Santo: Juntos por Moçambique’, anunciada pela secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, na sequência da reunião do Conselho de Governo desta quinta-feira.

A campanha, que decorre até ao próximo dia 7 de Abril, destina-se a apoiar a população moçambicana afectada pelo ciclone Idai, que provocou centenas de mortos, inúmeros feridos e milhares desalojados.

A operação na Região é partilhada por três entidades: o Banco Alimentar Contra a Fome na Madeira, que está encarregue da recepção dos produtos alimentares e dos produtos de higiene, a Cáritas Diocesana do Funchal, que fará a recepção de vestuário, e a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, responsável pela coordenação dos voluntários.

A recolha será efectuada:

- no Centromar (antigo hipermercado Continente), das 9 às 21 horas;

- na Farmácia Funchal (Centro Comercial La Vie), das 9 às 24 horas;

- na Farmácia Madeira (Centro Comercial Madeira Shopping), das 9 às 22 horas;

- nas Casas do Povo da Calheta, da Ponta Delgada (São Vicente), do Porto Moniz, de Santa Cruz e de São Roque do Faial (Santana);

- no Lar de Nossa Senhora da Piedade, no Porto Santo.

Para esclarecimento de dúvidas, os interessados em colaborar com esta causa deverão contactar a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (291 210 000), o Banco Alimentar da Madeira (291 617 839), Petra Ramos (967 583 368) ou Hugo Gouveia (915 879 821).

De referir ainda que o Grupo Sousa, Grupo Enotel, Farmácia Madeira e Farmácia Funchal e os Distribuidores de Medicamentos da Região Autónoma da Madeira também já se associaram a esta iniciativa. Quanto à divulgação, essa área contará com a colaboração dos órgãos de comunicação regional, entre os quais o DIÁRIO de Notícias da Madeira.