Campanha do Dia Mundial do Não Fumador começa esta sexta-feira

O Dia Mundial do Não Fumador celebra-se este Sábado, mas o Instituto de Administração da Saúde (IASaúde), em parceria com o em parceria com o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, prepararam uma série de actividades que arrancam já na tarde desta sexta-feira, para assinalar a data.

A abertura está marcada para hoje, às 15 horas, na Escola Básica e Secundária de Machico. A campanha “Valoriza-te” da UCAD (Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências) é apresentada aos alunos, professores e colaboradores do estabelecimento de ensino.

Pelas 15h15, começa a palestra “Cessação Tabágica”, pela Enfermeira Susana Rodrigues, especialista no tema. Às 15h40 é altura dos utentes da Consulta de Cessação Tabágica do SESARAM darem um testemunho, seguidos pelo dos atletas do Clube Desportivo Nacional – também disponíveis para uma sessão de autógrafos.

Às 16 horas, é apresentado “Trail Pela Vida”, pelo Ludens, que acontece a 8 de Dezembro.

No Sábado, o dia é assinalado com um Peddy Paper, no Parque de Santa Catarina, Praça do Povo e regresso ao ponto de partida. A iniciativa começa às 9h30 e prolonga-se até às 11h30 e é aberta a toda a população.