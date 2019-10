Câmaras voltam a reduzir passivo

Autarquias da Região conseguiram abater no ano passado 30 milhões de euros à dívida. Este é o melhor resultado de sempre e consta do Anuário Financeiro que é hoje publicado pela Ordem dos Contabilistas Certificados.

Ainda sobre as autarquias, o Funchal oferece ecopontos e compositores. Famílias carenciadas levam Câmara a investir 437 mil euros.

Nos casos do dia grávida queixa-se de taxista. Alegada agressão ocorreu na Calheta. Referência ainda para juiz que considera que ‘DataRede’ não pode cobrar sem contrato válido.

O DIÁRIO destaca também o fim do mês de Outubro com ‘Halloween’ à solta. São 20 as propostas para dia e noite de amanhã apresentadas pelo nosso matutino.

Finalmente no desporto Carlos Pereira assume que nunca deu voto de confiança a Nuno Manta. “Treinador não está a prazo”. Já hoje há jogo grande, Marítimo-Porto a partir das 18h45.

