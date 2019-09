Câmara Municipal do Funchal adere à Semana Global pelo Clima até 27 de Setembro

A Câmara Municipal do Funchal adere, a partir de hoje, dia 23, à Semana Global pelo Clima, que se realiza até à próxima sexta-feira, 27 de Setembro, com a presença do especialista Rui Silva Santos, perito nacional em redes de água e de saneamento, e um dos especialistas envolvidos no projecto europeu REDAWN (Reducing the Energy Dependency in Atlantic Area Water Networks) que será orador na conferência agendada para esta quinta-feira, dia 26, pelas 10 horas,

A conferência será subordinada ao tema ‘Diminuição de Perdas de Água em Sistemas Distribuidores num contexto de Alterações Climáticas’ e vai decorrer na Sala da Assembleia Municipal do Funchal, direcionada a todos os interessados, e em especial, aos alunos do Ensino Secundário e do Ensino Superior, constando ainda do programa uma palestra sobre ‘Avaliação da Suscetibilidade à Inundação Costeira na Ilha da Madeira’, por parte de Gustavo Silva, do Observatório Oceânico da Madeira.

Idalina Perestrelo, vice-presidente da Autarquia, que tem o pelouro do Ambiente, hasteou esta manhã, nos Paços do Concelho, a Bandeira da Terra, um momento simbólico com o intuito de alertar para os problemas das alterações climáticas. A Autarquia vai garantir, igualmente, que ao longo desta semana seja hasteada esta bandeira nas Juntas de Freguesia do Funchal e em diversos outros edifícios camarários.

A vice-presidente salientou a necessidade de continuar “a estimular os cidadãos para a práctica de comportamentos sustentáveis, através de todo o tipo de sensibilização que estiver ao nosso alcance. O planeta encontra-se em emergência climática e esta tem sido uma causa à qual o Município tem dado especial atenção, trabalhando muito no campo da educação ambiental, mas esta não é apenas uma luta das instituições, tem de ser uma luta de todos nós”, referiu.

O programa termina na sexta-feira, dia 27, com a campanha ‘Clean Up the World’ desencadeando uma acção alargada de limpeza por parte do Departamento Municipal de Ambiente, no bairro da Ribeira Grande e no bairro da Quinta Josefina, ambos em Santo António.