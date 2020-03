A Câmara Municipal da Ribeira Brava continua hoje com a desinfecção dos espaços públicos do concelho. Pelas ruas, no primeiro dia das medidas mais restritivas, impostas pelo Governo Regional, permanece algum movimento. Supermercado, bomba de combustível e mercado são os locais mais procurados por estes dias, com os proprietários dos mesmos a impor as regras de distanciamento. Coisa que nem sempre é fácil. “Quando damos por eles já estão todos juntos”.