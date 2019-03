Câmara do Porto Moniz diz que vereador do PSD está “deslocado da realidade” local

Através de um comunicado dirigido à imprensa, o executivo da Câmara Municipal de Porto Moniz reagiu às declarações da vereação social-democrata, que hoje alertou o presidente da autarquia para que faça uma gestão mais eficiente dos fundos comunitários.

Em causa está a obra no Caminho Agrícola entre o Lombo dos Forneiros, Palheiros e Valgão, no Sítio da Santa, Porto Moniz, que está parada há cerca de um mês.

A este respeito, o executivo socialista diz que “concorda em pleno com o vereador Dinarte Nunes, quando este refere que se trata de um Caminho Agrícola importante para os agricultores do concelho e que irá beneficiar cerca de 20 explorações agrícolas, lamentando-se por isso que os sucessivos executivos do PSD após quase quatro décadas de governo ininterrupto naquele concelho, não tenham concretizado importância dessa obra para a população do Porto Moniz”.

“Foi este executivo do Partido Socialista que projectou e candidatou aquele caminho a financiamento por parte do PRODERAM. Após aprovação da candidatura, seguiram-se as tramitações legais, com adjudicação à empresa que apresentou a melhor proposta para execução daquela obra”, reclama o PS.

“O PSD Porto Moniz e o vereador Dinarte Nunes têm de facto razões, como referem, para estarem apreensivos, não pela forma como este executivo tem desenvolvido o seu trabalho em prol das populações, mas pela forma leviana como apresentam propostas, revelando desconhecimento da realidade e falta de estudo dos dossiês”, acrescenta o executivo, que considera assim “infundadas”, “com argumentos incoerentes” e deploráveis, as críticas dos vereadores ‘laranja’.