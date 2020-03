Câmara do Funchal suspende todos os eventos públicos até 31 de Março

A Câmara Municipal do Funchal decidiu adiar, até 31 de Março, todos os eventos de índole social, educativa, recreativa e ambiental.

A determinação foi tomada “tendo em vista o cumprimento das medidas nesta fase de contenção alargada provocada pela epidemia do Covid-19, em consonância com as directrizes emanadas pela Direcção-Geral da Saúde, de acordo com o Plano de Contingência interno da CMF, aprovado em 9 de Março de 2020, e seguindo as orientações expressas do IASaúde”, refere a autarquia em nota de imprensa.

As medidas de contenção à epidemia abrangem igualmente toda a programação do Teatro Municipal Baltazar Dias que fica assim suspensa até 31 de Março.

Durante esse período serão também encerrados os complexos balneares geridos pela Frente Mar Funchal.

A CMF irá reforçar as medidas previstas no Plano de Contingência interno para os mercados municipais, promovendo a higienização do local, sala de isolamento, informações de higienização pessoal e etiqueta respiratória, entre outras.

As medidas estarão em vigor até 31 de Março de 2020 e serão revistas de forma regular pela autarquia, mantendo a estreita articulação com o IASaúde.

“A CMF continuará, igualmente, a acompanhar todas as recomendações emanadas pela DGS, sublinhando a importância de que toda a população proceda da mesma forma e acompanhe as informações emitidas pelas autoridades competentes”, lê-se no comunicado do município.