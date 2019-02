Câmara do Funchal promove visitas abertas à antiga Escola do Curral dos Romeiros

A Câmara Municipal do Funchal mantém aberto o concurso para a atribuição dos direitos de exploração do rés-do-chão da antiga Escola do Curral dos Romeiros, na freguesia do Monte, e vai promover visitas abertas ao espaço, na próxima sexta-feira, dia 22 de Fevereiro, entre as 14h e as 17h30, a todos aqueles que demonstrem interesse na sua concessão.

A intervenção de recuperação e reabilitação da antiga Escola do Curral dos Romeiros, feita o ano passado, representou um investimento municipal de 44 mil euros. O objectivo é servir aquele sítio da freguesia do Monte com um estabelecimento comercial e turístico de para apoio aos muitos turistas que caminham pela Levada dos Tornos e pelo Caminho Padre Eugénio Borgonovo, também recentemente requalificado pela Câmara do Funchal.

Segundo a autarquia, o projecto prevê, para o piso térreo, a instalação de um snack-bar, que será o primeiro espaço do género naquele aglomerado populacional, o qual também deverá desempenhar funções de apoio ao turismo. Já o primeiro andar da antiga escola vai acolher a Unidade Local de Protecção Civil do Curral dos Romeiros.

O Vice-Presidente da CMF, Miguel Silva Gouveia, relembra a importância de reabilitar antigos edifícios municipais em desuso. “Neste caso, é conjugado com a dinamização de sítios periféricos do concelho e o incentivo às respectivas microeconomias e estamos, desta forma, a preservar a identidade histórica do local, promovendo o seu potencial turístico e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes”, salientou.