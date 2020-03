As Equipas de Desinfecção Urbana da Câmara Municipal do Funchal estão, desde ontem, a proceder a um meticuloso trabalho de desinfecção das viaturas do Departamento de Ambiente, assim como das papeleiras, contentores e mobiliário urbano da cidade do Funchal.

“Estamos na rua para que todos os funchalenses possam ficar em segurança”, escreveu a Autarquia na sua página de Facebook, apelando às pessoas para que “fiquem em casa pela segurança de todos nós”.