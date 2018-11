Câmara do Funchal assinou contratos no valor de 17,7 milhões em Outubro

A Câmara Municipal do Funchal superou média habitual das contratações e, em Outubro, assinou seis dos dez contratos públicos de maior valor na Região. No total, foram 17,7 milhões. É este o tema que faz manchete do Diário de Notícias.

Ontem, mais uma vez, o Aeroporto da Madeira - Cristiano Ronaldo esteve condicionado, devido à pouca visibilidade motivada pelo nevoeiro e 22 voos foram cancelados. Cerca de três mil passageiros foram afectados. No mesmo dia em que Cláudio Braga ficou a saber que já não era treinador do Marítimo.

Outro destaque da edição impressa de hoje vai para a votação, na especialidade, do Orçamento de Estado. Os partidos que suportam o governo da República, PS, Be e PCP, a famosa ‘Geringonça’, rejeitaram praticamente todas as propostas da Madeira.

No Porto Santo, o bar mais antigo, o ‘Apolo 14’, vai reabrir, com a gerência do ‘Café do Teatro’.

O empresário Luís Miguel Sousa defende terminais exclusivos para as ilhas, nos portos de Lisboa e Leixões.

