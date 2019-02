Câmara do Funchal aprovou V Edição Prémio Maria Aurora e programa Lojas com História

A quinta edição do Prémio Maria Aurora, cujas candidaturas abrem na próxima segunda-feira, 25 de Fevereiro, foi um dos assuntos aprovados esta quinta-feira, na reunião de câmara do município do Funchal.

Segundo Miguel Silva Gouveia, vice-presidente da autarquia, e porta-vos da iniciativa, foi aprovado ainda o júri deste prémio que tem desenvolvido um conjunto de trabalhos importantes sobre a igualdade de género. “É uma forma de reflectirmos em conjunto sobre este problema e outros, como a violência contra as mulheres que, só este ano, já vitimizou 12 portuguesas”, frisou o autarca, considerando que é uma preocupação que “deve unir a todos” para terminar de vez com qualquer tipo de violência.

Outro tema aprovado por unanimidade tem a ver com as primeiras ‘Lojas com História’, um programa do município do Funchal que prevê a dinamização do comércio local e das lojas com história. As candidaturas estão abertas até ao dia 28 de Março, tendo a Câmara convidado os arrendatários ou senhorias de lojas com mais de 25 anos, a candidatar-se ao programa que prevê o acesso a um fundo municipal para pequenas reparações, além de benefícios fiscais em matéria de IMI e IRC.

Bordal, Livraria Esperança, Fábrica de Santo António, Loja de ferragens António Faustino Abreu, Farmácia Portuguesa e Barbearia Turista, situadas nas freguesias da Sé e de São Pedro, são as primeiras lojas identificadas no programa.

As candidaturas estão abertas a todas as lojas que se enquadrem nestes requisitos e podem ser feitas no site da CMF ou no balcão do investidor. A iniciativa pretende, segundo o vice-presidente, “proteger o comércio tradicional e dinamizar a economia local da cidade”.