Câmara de São Vicente aposta nos sacos para resíduos recicláveis

A Câmara Municipal de São Vicente prepara-se para apostar na protecção do Ambiente com a disponibilização de sacos para resíduos recicláveis. A partir do próximo dia 1 de Abril, os sacos poderão ser adquiridos na Divisão de Ambiente e Gestão de Equipamentos da Câmara Municipal de São Vicente e não terão qualquer custo, para que estes cheguem a todas as famílias do concelho.

A autarquia afirma ainda que, além dos sacos, serão distribuídos “panfletos elaborados pelos alunos da Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar de Ponta Delgada e Boaventura, no âmbito do Programa Eco-Escolas, com informações acerca dos resíduos que podem, ou não, ser colocados nos diferentes sacos”.

Esta é uma iniciativa que vai para a rua sob o mote ‘Por São Vicente, preserve o ambiente!’ e visa sensibilizar a população para a importância de reciclar e contribuir para um planeta mais sustentável, pensando global, agindo localmente.