Câmara de Santa Cruz vai atribuir medalha a Nelson Veríssimo

A Câmara Municipal de Santa Cruz vai aprovar, na reunião da próxima quinta-feira (4 de Abril), a proposta do presidente de um Voto de Louvor e atribuição da Medalha Municipal de Mérito ao historiador Nelson Veríssimo. Esta é uma proposta do presidente da câmara, Filipe Sousa.

Também faz parte da agenda desta reunião a apresentação das contas do exercício de 2018 e uma alteração do Orçamento de 2019, para utilização do saldo de gerência.

Filipe Sousa leva a esta reunião a proposta de criação de um programa de apoios à realização de pequenas cirurgias.