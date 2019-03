Câmara de Machico renova protocolo com Santa Casa da Misericórdia

A Loja Social do Polo Sócio Comunitário do Concelho de Machico continuará a ser apoiada pela autarquia local com um montante de 10 mil euros. O protocolo já foi estabelecido entre a Câmara Municipal e Santa Casa Misericórdia de Machico e vai permitir apoiar não só o desenvolvimento da Loja Social, bem como identificar as situações de carência e de isolamento no Município, desenvolvendo parcerias para potenciar e desenvolver respostas sociais direccionadas para a problemática da população mais carenciada deste concelho.

O Município de Machico apoiará ainda a Santa Casa com uma verba de 4.000 euros, para a candidatura ao Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (PO APMC), nomeadamente na aquisição de equipamentos de conservação alimentar, dando cumprimento à sua missão de apoio à comunidade, em prol de valorização social e da sua política de proximidade.