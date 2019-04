Câmara da Ribeira Brava entrega 123 cartões municipais do idoso

Realiza-se no dia 3 de Abril, pelas 10h30, no salão sobre dos paços do concelho da Ribeira Brava, a cerimónia de entrega de 123 cartões municipais do idoso.

Esta iniciativa inclui ainda a assinatura de cinco contratos de reabilitação de habitações ao abrigo do programa de apoio a famílias carenciadas do município da Ribeira Brava e contará com a presença do presidente da autarquia, Ricardo Nascimento.

O Cartão Municipal do Idoso destina-se a apoiar idosos com 66 ou mais anos, residentes no concelho há mais de um ano, cujo rendimento mensal seja igual ou inferior ao salário mínimo regional. Este cartão surge como uma medida para minimizar as dificuldades sentidas pelos seniores mais carenciados do concelho, proporcionando um conjunto de benefícios e outros apoios a conceder directamente pelo Município da Ribeira Brava, ou em parceria deste com outras entidades públicas e privadas, nomeadamente ao nível da comparticipação na aquisição de medicamentos com receita médica.

Já o programa de apoio à recuperação de habitações degradadas de famílias carenciadas do município da Ribeira Brava tem por objectivo contribuir para a melhoria das condições habitacionais dos agregados familiares economicamente desfavorecidos do município da Ribeira Brava. O regulamento criado nesse sentido prevê medidas de apoio à recuperação e beneficiação de habitações degradadas existentes no concelho, bem como os critérios para sua aplicação.