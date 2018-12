Nesta quente quarta-feira poderá ser batido o recorde histórico da temperatura mais alta registada no último século e meio no Funchal. O recorde de 26,5.º C poderá ser alcançado hoje, já que está manhã a temperatura máxima mais alta atingiu os 25,9.º C na estação do Observatório (11h30), sendo expectável que possa ‘aquecer ainda mais nas próximas horas!