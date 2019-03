Calheta financia as oito juntas com 90 mil euros

Há cinco anos que o município da Calheta decide apoiar financeiramente todas as Juntas de Freguesia com uma verba correspondente a 25% do montante que cada uma recebe do Fundo de Financiamento das Freguesias. Os protocolos de colaboração foram assinados esta tarde numa cerimónia que contou com a presença de todos os autarcas e do executivo liderado por Carlos Teles. Ao todo são mais de 90 mil euros que chegarão às contas das respectivas autarquias, independentemente da cor política.

Na ocasião o edil social-democrata realçou “papel valioso que desempenham no desenvolvimento das políticas de proximidade e de apoio local às respectivas populações”, mas antes lembrou que a autarquia volta a cumprir com um “compromisso político sufragado pelos eleitores”.

Assim, face à dimensão geográfica e populacional, a freguesia do Arco da Calheta é a que mais recebe. Serão 19.615 euros. Calheta 14.889 euros; Estreito da Calheta 10.426 euros; Fajã da Ovelha 12.735 euros; Ponta do Pargo 12.109 euros; Prazeres 8.417 euros; Paul do Mar 6.378 euros e Jardim do Mar com 6.118 euros.

Recorde-se que as localidades do Paul do Mar, Fajã da Ovelha e da Ponta do Pargo votaram no último acto eleitoral no CDS/PP enquanto que as restantes são de maioria social-democrata. Apesar dessa condição não existiu descriminação política.