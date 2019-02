Calado participa na apresentação do II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, em Lisboa

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, participa esta segunda-feira, pelas 11 horas, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, em Lisboa, na cerimónia de apresentação do II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora.

A apresentação será feita, no Palácio das Necessidades, pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e pelo vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado.

O II Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora, que se vai realizar na Madeira nos dias 25 e 26 de Julho deste ano, é organizado pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, através do Gabinete de Apoio ao Investidor da Diáspora, e pelo Governo Regional, através da Invest Madeira.

Este evento, que reúne investidores, empresários e empreendedores da diáspora portuguesa dos cinco continentes, tem como objectivo divulgar os mecanismos e programas de apoio, bem como os regimes de incentivos e financiamento para o investimento em Portugal.

Trata-se, também, de um espaço privilegiado para o diálogo, partilha de experiências e boas práticas com interlocutores e redes de contacto importantes para os negócios destes investidores.

Recorde-se que o I Encontro Intercalar de Investidores da Diáspora realizou-se, em Julho do ano passado, na cidade da Praia da Vitória, na ilha Terceira, nos Açores.