Calado em digressão para explicar orçamentos

O vice-presidente do Governo Regional inicia, já na próxima quarta-feira, um périplo pela ilha, para explicar os orçamentos da Região e do Estado à população.

Pedro Calado vai deslocar-se a todos os concelhos, numa iniciativa que termina no dia 8 de Dezembro.

Para além de querer detalhar as prioridades governativas para 2019, o vice-presidente vai aproveitar o ensejo para informar os madeirenses sobre o que consta no Orçamento do Estado para 2019 no que à Região diz respeito.

No continente o governo da República vai promover, igualmente, sessões de esclarecimento sobre o OE, mas nem a Madeira, nem os Açores foram contemplados na mapa das localidades a percorrer pelos diversos ministros e secretários de Estado.