Calado considera que “não há melhor sítio para viver e trabalhar que a Madeira”

“Por muitas realidades que possamos conhecer, não há sítio melhor para viver e trabalhar que a Madeira”. A afirmação é do vice-presidente do Governo Regional, que lembrou que a escala é diferente dos outros sítios, mas que isso não é impeditivo do sucesso. Pedro Calado falava esta tarde nas comemorações do 40.º aniversário da empresa Ferreira & Brum, Lda com sede em São Vicente.

O vice-presidente realçou o respeito da empresa para com os trabalhadores, uma vez que foi um dos funcionários a iniciar as intervenções nessa cerimónia.

Na sua intervenção, o governante admitiu que foi com as dificuldades da Região que a empresa cresceu, aprendendo e adaptando-se às necessidades.

Calado referiu ainda os apoios do Governo Regional às pequenas e médias empresas e acrescentou que, na Região, cerca de 80% das empresas tem 10 ou menos funcionários.