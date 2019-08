Calado assume negociações avançadas com a Ryanair

O vice-presidente do Governo Regional confirmou que a terceira companhia que poderá operar na linha da Madeira é a irlandesa Ryanair e que as negociações, envolvendo o executivo regional e o Governo da República, já decorrem há cerca de um ano. Uma confirmação feita no final da reunião de hoje do governo regional e depois de o governo da República ter adiantado qual era a companhia aérea envolvida.

“Tem havido negociações há cerca de um ano, entre o Governo da República, o Governo Regional da Madeira, a administração da ANA e o próprio Turismo de Portugal e a companhia. Tem sido um diálogo difícil, mas que tem decorrido com muito cuidado ao longo dos últimos 12 meses. Nos últimos dois ou três meses houve um passo mais decisivo entre as partes envolvidas”, adiantou Pedro Calado.

O governo regional tem estado sempre envolvido nessas reuniões mas, “pelo cuidado que deve ser mantido nestas negociações”, ainda não tinha revelado o nome da companhia aérea.

“Numa fase de negociação entendemos que não seria prudente mas, atendendo a que já tornaram públicas essas reuniões, podemos dizer que temos manifestado todo o empenho nestas negociações. Estamos numa fase final da negociação para ver se conseguimos trazer uma terceira companhia para a Região”, afirma.

Pedro Calado não considera oportuno adiantar pormenores das negociações, mas espera que estejam concluídas rapidamente e a Ryanair possa viajar para a Madeira já este ano.

No Conselho do Governo de hoje foi aprovado um louvor à nadadora Susana Gomes, campeã do mundo no escalão 40/44 anos e ao Clube Naval, clube que representa.

Foram autorizados protocolos com diversas entidades culturais e a expropriação de um terreno da via-rápida Câmara de Lobos - Estreito.