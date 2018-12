Calado apresenta investimentos na Ponta do Sol para os próximos três anos

A Ponta do Sol teve um investimento de cerca de 13 milhões de euros, nos últimos anos e, até 2021, deverá ter outros 19 milhões, em apoio social e infra-estruturas. Os números foram apresentados por Pedro Caldo, numa sessão de esclarecimento sobre o Orçamento Regional para 2019.

“Foi importante explicar, de uma forma simples e prática o Orçamento de Região. Tivemos a oportunidade de falar com a população da Ponta do Sol, a sala estava cheia de gente e, por isso, foi uma reunião muito proveitosa. Inclusivamente com a participação da senhora presidente da câmara”, destacou o vice-presidente do governo.

Pedro Calado ouviu perguntas da população e procurou “explicar tudo o que está no orçamento e, essencialmente, aquilo que o governo regional tem feito, com ou sem contratos-programa”.

“Nos últimos anos, este município teve um investimento superior a 13 milhões de euros e ainda temos, para os próximos três anos, um investimento superior a 19 milhões de euros”, sublinhou.

Para o governo, assegura, todos os municípios “são iguais” e destacou investimentos nos vários sectores.

“A população percebeu que este é um orçamento social, muito virado para o apoio ás classes médias. Um orçamento que mantém o rigor e o equilíbrio orçamental, mas devolvendo o apoio directo, às pessoas e às empresas, na medida do que são as possibilidades do governo regional”, afirmou.