Calado acredita que remodelação no Governo de Costa atrasará dossiers da Madeira

O Governo Regional acredita que a remodelação no Governo da República vai levar a um atraso na resolução dos dossiers relativos à Região Autónoma da Madeira. O vice-presidente do Governo Regional fala mesmo na ponderação de um ‘plano B’ para que os madeirenses e porto-santenses não fiquem prejudicados por mais uma mudança no Governo da República.

“Preocupa-nos um pouco o Timing, porque há dossiers que estão pendentes e, por força das circunstâncias poderão sofrer algum atraso”, disse Pedro Calado aos jornalistas, à margem da cerimónia de apresentação de uma nova linha de financiamento destinada a ‘business angels’. “Esse atraso, de certa forma já era expectável, atendendo a ser ano de eleições por um processo normal - e atendendo que em Maio teremos a primeira de três eleições, até Outubro - e com a mudança de ministros, mudando as equipas de trabalho, têm de ter um tempo de adaptação e de estudo, o que estou a prever é que aquilo que estava dependente, dependente ficará”, reforçou o governante.

Pedro Calado afirmou que, se não de resolve pelo plano A, teremos de recorrer ao plano B. “O plano B, se calhar, vai-nos obrigar a sermos nós a tomar outro tipo de iniciativas e outras iniciativas que até agora não fizemos”, afirmou Pedro Calado, lembrando que o Governo regional privilegia sempre o diálogo.

De recordar que, hoje, Nelson de Souza tomou posse como ministro do Planeamento, Mariana Vieira da Silva como ministra da Presidência e da Modernização Administrativa e Pedro Nuno Santos como ministro das Infraestruturas e da Habitação.

Ao nível das secretarias de Estado, assumiram hoje funções governativas Duarte Cordeiro, como Adjunto do Primeiro-Ministro e dos Assuntos Parlamentares, Maria do Céu Albuquerque, como secretária de Estado do Desenvolvimento Regional, Jorge Moreno Delgado, Infraestruturas, e a Alberto Souto de Miranda, como Adjunto e das Comunicações.