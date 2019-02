O candidato do PS à presidência do Governo Regional, acompanhado do presidente do partido, já chegaram à Ilha do Faial, onde está reunido neste momento com a presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Ana Luís.

Um encontro onde participa a coordenadora do movimento de mulheres socialistas, o presidente da Juventude Socialista e o vice-presidente do PS-M.

Durante os próximos três dias Paulo Cafôfo e Emanuel Câmara têm encontros marcados com as mais altas individualidades açorianas.