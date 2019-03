Cafôfo defende a elaboração de um Plano de Promoção e Prevenção da Saúde Mental na Região

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, participou, esta manhã, na abertura da Conferência ‘Bem-Estar na Comunidade, Inclusão e Coesão Social’, promovida pela Delegação Regional da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), no Colégio dos Jesuítas, e que decorre até amanhã.

Paulo Cafôfo começou por enaltecer a iniciativa da OPP, que “viabiliza uma plataforma de debate para os profissionais de saúde, mas que também concede visibilidade a um tema que, infelizmente, ainda é negligenciado e que muitas vezes é ocultado na esfera pública. É imperativo introduzir a temática do bem-estar e da saúde mental na comunidade, e convocar para debate profissionais de saúde, mas também a própria sociedade civil, numa missão de combater o estigma e o preconceito com seriedade e com um modelo de actuação integrado e coeso”.

O autarca defendeu, no encontro, a urgência de elaboração de “um Plano Integrado de Promoção e Prevenção de Saúde Mental na Região, sustentado em três pilares básicos”, salientando ser essencial, numa primeira abordagem, “interligar e alinhar os diversos serviços numa postura de vigilância e prevenção, capacitando os cuidados de saúde primários e investindo na sua formação. Uma postura multidisciplinar organizada, que efetivamente articule os diversos serviços e valências para uma intervenção eficaz, harmoniosa e coesa”.

Paulo Cafôfo enfatizou, de seguida, a importância de, num segundo plano, “desenvolver uma rede de cuidados continuados para a recuperação e a reintegração dos pacientes através da reabilitação, readaptação e reinserção familiar e social, articulada, numa terceira instância, com a informação e sensibilização da comunidade para a realidade da doença mental, promovendo a inclusão social. Um modelo que, de facto, seja centrado na pessoa em todas as suas dimensões humanas, ou seja, social, cultural, profissional e familiar”.

“Neste processo não podemos, de todo, esquecer o papel determinante, não só dos centros de saúde, mas também de associações que operam ao nível do bem-estar e da saúde mental, e que diariamente trabalham no tratamento, reabilitação e reintegração, bem como das escolas, que desempenham um papel decisivo na vigilância e na prevenção do bem-estar em comunidade e da saúde mental”, terminou o Presidente.