Café Memória regressa no próximo sábado

O Café Memória da Madeira estará de regresso ao Restaurante Yuan Sushiwok, no MadeiraShopping, no próximo sábado, 23 de Março, entre as 9h e as 11 horas, desta vez, focado no divertimento dos participantes, mas tendo em vista a estimulação dos neurónios, através de uma versão adaptada à Madeira do jogo ‘Quem sabe, sabe!’ dinamizado pelos técnicos da Delegação da Madeira da Alzheimer Portugal.

As sessões do Café Memória da Madeira são gratuitas e pretendem reunir pessoas com demência, pessoas com problemas de memória, cuidadores e familiares e não é necessária inscrição prévia.