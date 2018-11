Cadelas da Madeira premiadas em Braga

Nos passados dias 10 e 11 de Novembro, a Região esteve representada nas exposições caninas de Braga, organizadas pelo juiz Francisco Salvador Janeiro, que já esteve presente por diversas vezes na Mostra Canina do Funchal.

No concurso, entraram duas cadelas oriundas da Madeira, uma ‘Lakeland Terrier’, de nome Valentina e uma ‘Griffon de Bruxelas’, de nome Sofia. Ambas obtiveram resultados singulares na prova.

A mais jovem, ‘Griffon de Bruxelas’, com pouco mais de 18 meses, participou em classe intermédia e obteve o prémio de melhor da raça por três vezes, exibindo-se nas exposições nacional e internacional e ainda na prova especializada do Clube do Cão de Companhia. Com estes resultados, arrecadou 3 pontos para o Campeonato Nacional de Beleza e morfologia canina.

Por seu lado, a ‘Lakeland Terrier’, que foi premiada no ‘World Dog Show’, que se realizou em Agosto passado na Holanda, conquistou dois prémios de raça, o que a levou a ganhar por duas vezes o ‘Grupo 3 – Terriers’, em ambos os dias, vencendo as respectivas oponentes com provas ganhas a nível europeu.