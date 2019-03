Bombeiros Sapadores do Funchal recebem formação para abate de árvores em situação de emergência

Os Bombeiros Sapadores do Funchal estão, neste momento, a frequentar um curso de abate de árvores em situação de emergência, que resulta do protocolo actualmente em vigor entre a Câmara Municipal do Funchal e a Câmara de Lisboa, no âmbito da formação e especialização de bombeiros.

O curso está a ser ministrado por dois formadores da Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (ERSB) e tem a duração de três dias, num total de 21 horas de formação, incluindo horas em sala de formação, para efeitos de conteúdo teórico, passagem pelo quartel, para as práticas de preparação e manutenção, e prática leccionada no terreno, em contexto de trabalho real.

Estão a frequentar a formação um total de 20 bombeiros do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal e 4 militares do RG3, ao abrigo do relacionamento institucional e cooperativo mantido entre a Câmara do Funchal, os Bombeiros Sapadores do Funchal e aquela unidade militar.

Entre os 20 formandos, serão seleccionados aqueles que tiverem os melhores resultados nesta fase de formação, os quais frequentarão posteriormente um curso com maior complexidade.

A médio-prazo, a Câmara Municipal do Funchal revela que pretende operacionalizar uma secção de Operações Especiais, que englobe valências em termos de cinotécnica, resgate urbano (USAR - Urban Search And Rescue) e Escoramentos de Emergência (Cribbing), entre outros.