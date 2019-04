Bombeiros e Câmara Municipal do Porto Santo assinam protocolo

Foi assinado, nesta manhã de quarta-feira, entre o município do Porto Santo e a Associação dos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, um protocolo, no valor global de 105 mil euros.

Sendo esta instituição de fulcral importância para a ilha dourada, a autarquia está sensível ao trabalho quotidiano desta associação. “Este protocolo já se realiza há já muitos anos e serve para ajudar os bombeiros locais a colmatar as suas dificuldades diárias”, disse ao DIÁRIO Idalino Vasconcelos, presidente da edilidade.

De salientar que a Câmara Municipal do Porto Santo realizou um protocolo em 2018, num montante de 90 mil euros, reforçado em mais 15 mil euros no mesmo ano. Ao todo 105 mil euros, o mesmo valor que a edilidade atribui à partida em 2019.