Bombeiros continuam de prevenção na antiga Insular de Moinhos

Três dias depois do incêndio que deflagrou no edifício da antiga Insular de Moinhos, bem no centro do Funchal, os Bombeiros continuam de prevenção no local que continua interdito à população. Toda a zona do Largo do Pelourinho e da Travessa da Malta está fechada, inclusive os estabelecimentos comerciais ali existentes. Pelo menos até que a avaliação estrutural de todo o edifício atingido pelo fogo seja realizada.

Recorde-se que o fogo deflagrou por volta das 19h30 de sexta-feira, e atingiu todo o edifício da antiga, Insular de Moinhos pertencente ao Grupo AFA. A tragédia esteve iminente, evitada pela rápida intervenção dos Bombeiros.