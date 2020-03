Boletins informativos do IASAÚDE emitidos diariamente às 18 horas, por videoconferência

A partir desta quinta-feira, dia 19 de Março, os boletins informativos do IASAÚDE serão emitidos, todos os dias, às 18 horas, exclusivamente via LifeSize [sistema de videoconferência], informa uma nota da assessoria do Gabinete do secretário regional de Saúde e Protecção Civil.

Para o efeito, solicita aos órgãos de comunicação social os dados da conta de e-mail do jornalista que irá acompanhar a conferência de imprensa e/ou da conta de Skype da redacção, “caso a primeira possibilidade não resulte”.

“No que concerne ao período de perguntas e respostas, após a declaração/ comunicação inicial, será definido e comunicado, diariamente, aos órgãos de comunicação social, a ordem para a apresentação de perguntas”, explica a mesma nota, salientando que esta ordem “será alterada conferência após conferência, procurando a equidade”.

Adicionalmente informa que a conferência de imprensa do IASAÚDE terá transmissão em directo na página do Facebook do Governo Regional.