Boletim da DGS divulga os mesmos 85 casos de covid-19 na Madeira

O boletim com a situação epidemiológica da covid-19 no país, da Direcção-Geral da Saúde (DGS), revela que a Madeira não teve até ontem às 24 horas novos casos de contágio do novo coronavírus diagnosticados e introduzidos no sistema nacional. O relatório com os dados recolhidos até à meia-noite do dia anterior revelam também que continua a ser a única região do país sem vítimas mortais.

Esta informação coincide com a divulgada ontem pelo Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Sociais (IASAUDE) na habitual conferência de imprensa.