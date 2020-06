Conceição Pereira, histórica activista sindical e feminista, militante de Esquerda, faleceu hoje aos 84 anos, levando a Comissão Regional do Bloco de Esquerda a expressar “profundo pesar aos seus familiares e amigos, em nome de todos os camaradas do BE Madeira”.

Conceição Pereira começou a sua participação cívica e política ainda na ditadura, em 1969. Subscreveu, junto com um grupo de cidadãos, uma carta ao governador civil onde eram expostos diversos problemas. Em 1971 integrou uma lista que ganhou as eleições para o sindicato dos empregados de escritório.

Depois de uma breve passagem por França, regressou à Madeira em 1975, aderiu à UPM - União do Povo da Madeira, organização que por sua vez se integrou na UDP, partido em que foi dirigente, candidata em diversas eleições e foi eleita deputada regional em 1992. Foi fundadora do Bloco de Esquerda e primeiro rosto do partido na Madeira, como candidata às Europeias e cabeça de lista às legislativas nacionais, em 2001 foi a mandatária regional da candidatura de Fernando Rosas a Presidente da República. Foi dirigente do BE e candidata em vários atos eleitorais e participou na vida do partido até ao limite das suas forças.

Conceição nasceu no Seixal em 1936 e fazia questão de assinalar a sua naturalidade, referindo-se com carinho à sua freguesia natal. Apesar das dificuldades na vida no campo, a sua determinação permitiu estudar e tornar-se regente escolar. Em 72 decidiu emigrar para França onde trabalhou e estudou e adquiriu um diploma da Alliance Française: de empregada doméstica em França tornou-se professora no Funchal.

Foi escritora, autora de quatro livros: ‘A vida em movimento’ (1998), ‘Vozes – Vivências clamores Mensagens’ (2016), ‘Caminhando pela Vida’ (2017) e Contos da Minha Terra (2019). O livro “Vozes: Vivências, clamores, mensagens”, que reúne entrevistas a 36 mulheres madeirenses, deu-lhe o Prémio Maria Aurora que reconhece trabalhos em prol da igualdade de género.

Foi fundadora do Sindicato dos Professores da Madeira e do núcleo regional da UMAR - organização feminista ,a qual manteve-se como dirigente e activista até aos seus últimos dias.

“A Conceição é uma fonte de inspiração pela coragem, alegria, determinação e persistência para todos nós, os nossos pensamentos estão com a Conceição Pereira”, escreveu a Comissão Regional do Bloco de Esquerda Madeira.