BE questiona utilidade das viagens presidenciais

Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o coordenador do Bloco de Esquerda / Madeira, Paulino Ascenção, questionou a utilidade das viagens presidenciais realizadas por Miguel Albuquerque e Paulo Cafôfo.

“O presidente do Governo viaja para a África do Sul (pela terceira vez), o presidente da câmara do Funchal viajou a Londres. Qual a utilidade destas deslocações para além de servirem de pretexto para aparecem na televisão e nos jornais? Em que se distingue a actuação de um e do outro?”, interroga Paulino Ascenção.

Para o bloquista, os visados “deveriam prestar contas sobre o custo das viagens e o benefício estimado para os madeirenses, se é que há algum”.

“O benefício que é perceptível por todos é que as viagens permitem dar nas vistas, fazem notícia, mas isso não é governar é promover a sua imagem pessoal, é propaganda. O presidente do Governo em vez de dar festas na Quinta Vigia aos emigrantes retornados da Venezuela, melhor destino dava a essas verbas se as canalizasse para quem precisa, para quem não pode pagar um bilhete de avião para sair da Venezuela ou fazer chegar medicamentos a quem não os encontra”, acrescentou em jeito de crítica.